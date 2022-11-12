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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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Действующий чемпион Нэйтан Чен допустил, что примет участие в Олимпийских играх 2026 года

Действующий чемпион Нэйтан Чен допустил, что примет участие в Олимпийских играх 2026 года
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал возможность своего участия в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.
В данный момент Чен решил продолжить обучение в Йельском университете и не принимает участия в соревнованиях.

«Учёба продлится ещё два года, и потом все двери будут открыты, куда бы я ни пошёл», — приводит слова Чена NBC Sports.

23-летний Чен — трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017-2019), серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовый призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2018), шестикратный чемпион США (2017-2022).

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