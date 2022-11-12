Алёна Косторная назвала фигуристку, чей успех стремится повторить

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась своей спортивной мечтой.

«Хочется кататься долго, длинно и красиво. Чтобы я не просто выиграла пару стартов и всё. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет долгая история, как у, например, итальянской фигуристки Каролины Костнер. Для этого я тренируюсь каждый день по пять часов, кроме воскресенья», — приводит слова Косторной «Слобода».

Костнер — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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