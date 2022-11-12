Зинина: у меня стоит цель сделать самую сложную короткую программу в женском катании

Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Судьи оценили её выступление в 70,40 балла.

«Эмоции только положительные. Я справилась с техническими элементами, может, где-то подзажалась, но думаю, что справилась хорошо. Надеюсь, зрители увидели прогресс по сравнению с первым этапом, потому что я очень работала над программой, надеюсь, всем очень понравилось.

Тройной аксель и лутц— риттбергер в заявке? Да, я планировала их выполнить, но возникли некоторые обстоятельства непреодолимой силы.

Да, у меня стоит цель сделать самую сложную короткую программу в женском одиночном катании. Я хочу выигрывать, поэтому нужно ставить себе высокую планку», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.