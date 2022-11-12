Туктамышева захватила лидерство после короткой программы на 4-м этапе Гран-при России
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В Москве фигуристки представили короткие программы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат среди участниц показала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева – 84,05 балла
2. Софья Акатьева – 83,39
3. Софья Муравьёва – 82,24.
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