Туктамышева захватила лидерство после короткой программы на 4-м этапе Гран-при России

В Москве фигуристки представили короткие программы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат среди участниц показала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева – 84,05 балла

2. Софья Акатьева – 83,39

3. Софья Муравьёва – 82,24.

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