Тренер Магри: успел поработать с Квителашвили всего пять дней

Итальянский тренер Лоренцо Магри рассказал, что договорился о сотрудничестве с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили месяц назад – во время этапа юношеского Гран-при в Энье.
Накануне стало известно, что Квителашвили временно перешёл к Магри из группы Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой.
«На момент прихода Мориса у меня уже был полностью свёрстан план по перелётам и турнирам в этом сезоне с другими фигуристами. Поэтому я сразу сказал и ему, и грузинской федерации: давайте попробуем и будем стараться работать так, как это было заведено у вас в предыдущем тренерском штабе. Во время серии Гран-при я не смогу уделять вам много внимания на тренировках, но давайте познакомимся и сделаем всё, что в наших силах.
Я успел поработать с Морисом всего пять дней – езжу по соревнованиям с другими фигуристами. Поэтому пока с ним занимаются в основном мои коллеги – Ангелина Туренко и Алиса Миконсаари. Но мы только в начале пути. Сейчас главная задача – придать его катанию блеск. Постановки остаются прежними, у Мориса прекрасные программы в этом сезоне, мой друг Даниил Глейхенгауз проделал хорошую работу.
Я был счастлив об этом узнать и могу всех заверить: мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить путь, который начали в группе Тутберидзе – одной из лучших в мире. Здорово, что мы сохраняем в нашем спорте такую дружбу и умеем отделять происходящее вокруг от мира фигурного катания.
Для Мориса двери открыты всегда. Ему просто надо было найти место, где он может много и успешно тренироваться. Морис – фигурист такого класса, что ему не надо посреди сезона резко учиться чему-то новому. Ему надо много работать в группе с высокой конкуренцией – а в нашей академии её предостаточно», – приводит слова Магри Sports.ru.
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