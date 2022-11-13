Зинина призналась, что её подготовка к 4-му этапу Гран-при России сорвалась из-за болезни

15-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе серии Гран-при России, который прошёл в Москве. Зинина заняла итоговое четвёртое место.

«Я думаю, что по своему состоянию здоровья справилась на 100%. К сожалению, два этих обидных падения. Тренеры сказали, что со второго четверного тулупа могла выехать, но, видимо, не хватило сил, может быть, веры в себя, но думаю, что я справилась. В конце были слёзы радости, потому что я смогла не опозорить ни себя, ни свою школу.

Здоровье? К сожалению, я неделю назад сильно заболела ОРВИ, из-за этого подготовка была немного подорвана и мне было тяжелее кататься.

Буду готовиться к следующим соревнованиям, к чемпионату России, конечно же. Будем дорабатывать программу, вставлять новые элементы и просто работать над собой», — передаёт слова Зининой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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