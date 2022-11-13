Пётр Гуменник стал победителем четвёртого этапа Гран-при в Москве

Определились победители и призёры этапа Гран-при в Москве в мужском одиночном катании. Лучшим стал Пётр Гуменник, получивший от судей 280,65 балла. Второе место взял Евгений Семененко, для которого эти соревнования стали первыми после травмы, третье – Михаил Коляда.

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва

Мужчины. Итоги



1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) –. 280,65

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,68

3. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 270,51.



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