Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник стал победителем четвёртого этапа Гран-при в Москве

Пётр Гуменник стал победителем четвёртого этапа Гран-при в Москве
Комментарии

Определились победители и призёры этапа Гран-при в Москве в мужском одиночном катании. Лучшим стал Пётр Гуменник, получивший от судей 280,65 балла. Второе место взял Евгений Семененко, для которого эти соревнования стали первыми после травмы, третье – Михаил Коляда.

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Мужчины. Итоги

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) –. 280,65
2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 272,68
3. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 270,51.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022