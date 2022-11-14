Спортивный арбитражный суд зарегистрировал заявление ВАДА против РУСАДА по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, 8 ноября ВАДА передало допинг-дело Камилы Валиевой в CAS.

На Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвёртой. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.

Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу. Валиева является защищённым лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.