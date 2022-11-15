Тотьмянина решила выступить на «ЛП», несмотря на жёсткое падение. Тарасова — на съёмках

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина сегодня, 15 ноября, планирует выступить на съёмках очередного эпизода телешоу «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Вчера, 14 ноября, Тотьмянина, выступающая с актёром Иваном Колесниковым, жёстко упала на съёмках.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, являющаяся членом жюри, также присутствует на съёмках. Ранее Тарасовой приходилось пропускать съёмки из-за проблем со здоровьем.

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