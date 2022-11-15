Тотьмянина выступила на «ЛП» после падения и не сдержала слёз. Зал скандировал «Молодцы»

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина выступила с номером на съёмках очередного эпизода телешоу «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Вчера, 14 ноября, Тотьмянина, чьим партнёром по шоу является актёр Иван Колесников, не избежала жёсткого падения.

После выступления Тотьмяниной и Колесникова зал скандировал «Молодцы». Татьяна слушала слова жюри со слезами на глазах.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, муж Тотьмяниной, рассказал о травме жены.

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