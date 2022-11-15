ISU заявил, что внимательно следит за ходом дела Камилы Валиевой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что внимательно следят за процессом рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«ISU принял к сведению обращение ВАДА в CAS и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу. Союз предпримет действия в надлежащее время», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ISU.

В связи с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, ВАДА подало апелляцию в CAS. ВАДА требует признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать её на четыре года с аннулированием результатов, начиная с 25 декабря 2021-го, включая лишение золотой олимпийской медали в командных соревнованиях.