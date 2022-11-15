Щербакова: Тутберидзе — тренер, у которого нельзя ходить на тренировки ради удовольствия

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Родители на меня никогда не давили и никаких результатов не требовали, главное для них было, чтобы мне нравилось. Пару раз они спрашивали, не хочу ли я сделать выбор в пользу учёбы, но я отвечала, что очень люблю фигурное катание и заканчивать не планирую. Когда мама с папой поняли, что я настроена серьёзно, они решили отдать меня к Этери Георгиевне Тутберидзе — она тренировала на том же катке, где я занималась. В детстве мы выглядывали из раздевалки, чтобы посмотреть, как тренируется группа Этери Георгиевны.

Когда я перешла к ней в группу, мне было девять лет. Первый год ушёл на адаптацию, прогресса особого не было. Зато спустя год случился настоящий прорыв: я сделала главное, что от меня требовалось, — запрыгала все тройные прыжки. Наверное, тогда я и поняла, что спорт — это всерьёз и надолго. Тут надо понимать, что Этери Георгиевна — тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у неё нужно работать. Этери Георгиевна, Даниил Маркович Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков максимально отдаются тренировочному процессу и требуют того же взамен. Когда есть взаимная отдача, есть и результат», — приводит слова Щербаковой «Сноб».