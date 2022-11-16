28-летняя Наталья Забияко выложила фото с Мальдив, показав свою нынешнюю форму

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 28-летняя спортсменка выложила снимок, сделанный ею во время отдыха на Мальдивах. На фотографии можно оценить актуальную физическую форму Забияко.
«Всё ещё в форме», — подписала снимок Наталья.
Фото: из личного архива натальи забияко
Также Наталья Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
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