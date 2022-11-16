Дарья Касаткина исполнила выброс в бассейн с Натальей Забияко. Видео

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Наталья Забияко опубликовала в своих социальных сетях свежее видео. В видео показано, как восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина исполняет с ней выброс в бассейн.

«Лучший партнёр за всё время. Какая техника!» — подписала видео Забияко.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Татьяне Тотьмяниной, выступившей после жёсткого падения на «Ледниковом периоде».

Новость по теме Татьяна Тарасова обратилась к Тотьмяниной, выступившей после жёсткого падения на «ЛП»

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.