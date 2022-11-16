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Дарья Касаткина исполнила выброс в бассейн с Натальей Забияко. Видео

Дарья Касаткина исполнила выброс в бассейн с Натальей Забияко. Видео
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Наталья Забияко опубликовала в своих социальных сетях свежее видео. В видео показано, как восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина исполняет с ней выброс в бассейн.

«Лучший партнёр за всё время. Какая техника!» — подписала видео Забияко.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Татьяне Тотьмяниной, выступившей после жёсткого падения на «Ледниковом периоде».

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