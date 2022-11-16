«Уникальные эмоции». Костнер поучаствовала в открытии завода по производству льда

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер опубликовала новый пост в соцсетях, в котором рассказала, как поучаствовала в открытии завода по производству льда в Варезе (Италия).

«Уникальные эмоции от возвращения на лёд, прекрасное открытие нового завода по производству льда в Варезе в присутствии президента страны Серджо Маттареллы», — написала спортсменка.

Фото: личный архив Каролины Костнер

Фото: личный архив Каролины Костнер

Костнер является чемпионкой мира 2012 года и пятикратной чемпионкой Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013). Она стала первой итальянкой, выигравшей медаль на чемпионате мира среди юниоров (бронза 2003 года), первой итальянской фигуристкой, победившей в финале Гран-при (сезон-2011/2012).