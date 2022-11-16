Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волжский пируэт. Юниоры: День 1
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Первый тренер Липницкой ответила, ревновала ли она к Тутберидзе по поводу Юлии

Первый тренер Липницкой ответила, ревновала ли она к Тутберидзе по поводу Юлии
Комментарии

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки 2014 года в комадных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, ответила на вопрос, не было ли у неё ревности к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка завоевала золото тех Игр в Сочи.

«Скажу так: я сама тогда моложе была, чуть по-другому всё воспринимала, чем сейчас. Но тогда мы поговорили с Этери, она поблагодарила меня за неё, сказала: «Хорошая девочка, спасибо», — приводит слова Левковец ТАСС.

Новость по теме
Первый тренер Липницкой рассказала, чем Вероника Яметова похожа на Юлию

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022