Первый тренер Липницкой ответила, ревновала ли она к Тутберидзе по поводу Юлии
Поделиться
Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки 2014 года в комадных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, ответила на вопрос, не было ли у неё ревности к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка завоевала золото тех Игр в Сочи.
«Скажу так: я сама тогда моложе была, чуть по-другому всё воспринимала, чем сейчас. Но тогда мы поговорили с Этери, она поблагодарила меня за неё, сказала: «Хорошая девочка, спасибо», — приводит слова Левковец ТАСС.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:48
-
09:31
-
09:07
-
08:38
-
07:58
-
00:56
- 15 ноября 2022
-
22:30
-
22:11
-
21:17
-
21:08
-
21:03
-
19:50
-
18:06
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
16:40
-
16:05
-
15:22
-
13:05
-
12:29
-
11:42
-
11:32
-
10:27
-
09:02
Партнерский контент