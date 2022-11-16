Первый тренер Липницкой ответила, ревновала ли она к Тутберидзе по поводу Юлии

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки 2014 года в комадных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, ответила на вопрос, не было ли у неё ревности к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка завоевала золото тех Игр в Сочи.

«Скажу так: я сама тогда моложе была, чуть по-другому всё воспринимала, чем сейчас. Но тогда мы поговорили с Этери, она поблагодарила меня за неё, сказала: «Хорошая девочка, спасибо», — приводит слова Левковец ТАСС.

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