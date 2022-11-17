Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волжский пируэт. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ужас и трагедия». Елена Вяльбе — о смерти Александра Горшкова

«Ужас и трагедия». Елена Вяльбе — о смерти Александра Горшкова
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Это ужас, большая трагедия. Буквально недавно вместе сидели на концерте, и такая трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена. Это светлый человек, воспитанный — большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.

Ранее новость о смерти Горшкова прокомментировал заслуженный тренер СССР Алексей Мишин.

Новость по теме
Алексей Мишин отреагировал на известие о смерти Александра Горшкова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022