«Ужас и трагедия». Елена Вяльбе — о смерти Александра Горшкова

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Это ужас, большая трагедия. Буквально недавно вместе сидели на концерте, и такая трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена. Это светлый человек, воспитанный — большая потеря для нашего спорта, уходит эпоха», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.

Ранее новость о смерти Горшкова прокомментировал заслуженный тренер СССР Алексей Мишин.