Татьяна Тарасова назвала смерть Александра Горшкова потерей для всего мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет. Он возглавлял ФФККР с 2010 года.

«Я дружила с Александром Горшковым с самого детства, он был мне близким человеком. Это потеря не только для нас, но и для всего мира», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Также Александр Горшков — шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в танцах на льду. Горшков выступал в дуэте с советской фигуристкой Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.