Татьяна Тарасова назвала смерть Александра Горшкова потерей для всего мира
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет. Он возглавлял ФФККР с 2010 года.
«Я дружила с Александром Горшковым с самого детства, он был мне близким человеком. Это потеря не только для нас, но и для всего мира», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Также Александр Горшков — шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в танцах на льду. Горшков выступал в дуэте с советской фигуристкой Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.
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