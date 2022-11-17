Максим Траньков трогательно высказался о смерти Александра Горшкова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Смерть Александра Георгиевича — большая потеря для российского фигурного катания и очень печальная новость с утра. Именно в его время фигурное катание России смогло подняться на тот уровень, на котором находится сейчас.



Карьера Александра Георгиевича в качестве президента ФФККР началась практически одновременно, как я встал в пару с Татьяной Волосожар. Он был человеком, который напрямую влиял на наши результаты — всегда поддерживал. В нём не было никакого чиновника — он был спортсменом. Это его сильно отличало от президентов других федераций.



Лично мне он помог, когда в 2013 году перед чемпионатом Европы у меня из жизни ушёл отец. Тогда Александр Георгиевич нашёл правильные слова… Я всегда буду это помнить.



Всегда и на всех выступлениях стоял на ногах около бортика со спортсменами на соревнованиях, а не сидел в VIP-ложе. Было видно, как он переживает и нервничает. У меня будуn только положительные воспоминания», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.