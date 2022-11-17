Максим Траньков трогательно высказался о смерти Александра Горшкова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
«Смерть Александра Георгиевича — большая потеря для российского фигурного катания и очень печальная новость с утра. Именно в его время фигурное катание России смогло подняться на тот уровень, на котором находится сейчас.
Карьера Александра Георгиевича в качестве президента ФФККР началась практически одновременно, как я встал в пару с Татьяной Волосожар. Он был человеком, который напрямую влиял на наши результаты — всегда поддерживал. В нём не было никакого чиновника — он был спортсменом. Это его сильно отличало от президентов других федераций.
Лично мне он помог, когда в 2013 году перед чемпионатом Европы у меня из жизни ушёл отец. Тогда Александр Георгиевич нашёл правильные слова… Я всегда буду это помнить.
Всегда и на всех выступлениях стоял на ногах около бортика со спортсменами на соревнованиях, а не сидел в VIP-ложе. Было видно, как он переживает и нервничает. У меня будуn только положительные воспоминания», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 17 ноября 2022
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:49
-
10:41
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:00
- 16 ноября 2022
-
23:32
-
23:22
-
23:08