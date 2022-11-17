Синицина: Александр Георгиевич Горшков буквально недавно танцевал у нас на свадьбе

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
Напомним, 1 октября Синицина вышла замуж за двукратного олимпийского чемпиона в команде Никиту Кацалапова.
«Сегодняшнее утро началось с грустных новостей… Умер Александр Горшков, президент нашей федерации. Великий спортсмен, родоначальник танцев на льду, первый в мире олимпийский чемпион в нашей дисциплине!
Не укладывается в голове, трудно подобрать какие-то слова. Ведь буквально недавно он танцевал у нас на свадьбе… Невозможно осознать. Александр Георгиевич был для меня близким человеком, всегда поддерживал.
Он был частью нашей огромной семьи в фигурном катании.
Чуть позже, надеюсь, смогу собраться и выразить в словах и тексте всё то, что сейчас сумбурными мыслями проносится в голове. Невероятно грустно и жаль потерять этого человека…» — написала Синицина в своём телеграм-канале.
- 17 ноября 2022
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