Синицина: Александр Георгиевич Горшков буквально недавно танцевал у нас на свадьбе

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

Напомним, 1 октября Синицина вышла замуж за двукратного олимпийского чемпиона в команде Никиту Кацалапова.

«Сегодняшнее утро началось с грустных новостей… Умер Александр Горшков, президент нашей федерации. Великий спортсмен, родоначальник танцев на льду, первый в мире олимпийский чемпион в нашей дисциплине!

Не укладывается в голове, трудно подобрать какие-то слова. Ведь буквально недавно он танцевал у нас на свадьбе… Невозможно осознать. Александр Георгиевич был для меня близким человеком, всегда поддерживал.

Он был частью нашей огромной семьи в фигурном катании.

Чуть позже, надеюсь, смогу собраться и выразить в словах и тексте всё то, что сейчас сумбурными мыслями проносится в голове. Невероятно грустно и жаль потерять этого человека…» — написала Синицина в своём телеграм-канале.