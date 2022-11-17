Вайцеховская — о Горшкове: его мудрости и доброты будет не хватать фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.



«Его мудрости, человечности, доброты, отзывчивости и понимания будет очень не хватать фигурному катанию. Сейчас это враз стало очевидным, и от этого особенно больно. Не случайно кто-то из коллег Горшкова однажды подметил: «От него постоянно исходит тепло, и из этой ауры не хочется выходить».



Это действительно было так. Но лично я всегда буду вспоминать Горшкова как человека, который, несмотря на все свои титулы и должности, никогда не сидел в VIP-ложе. Он всегда был рядом с тренерами и спортсменами, а когда начинались соревнования, находил какое-то укромное, «счастливое» место близ льда и по-детски суеверно не покидал его от первого и до последнего проката своих фигуристов», – написала Вайцеховская в своём блоге на RT.