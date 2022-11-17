Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волжский пируэт. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделина Сотникова — о смерти Горшкова: сложно поверить. Спасибо вам за всё

Аделина Сотникова — о смерти Горшкова: сложно поверить. Спасибо вам за всё
Комментарии

Олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова отреагировала на новость о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Сложно поверить в эти новости… Александр Георгиевич, спасибо вам за всё, что вы делали для нашего спорта. Спасибо за вашу поддержку. Вы к каждому спортсмену относились очень трепетно, за каждого переживали. Вы были прекрасным человеком во всех смыслах. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – написала Сотникова в своих социальных сетях.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что на 77-м году ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой выиграли Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке (Австрия), став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

«В моём понимании руководить — это помогать». Умер великий фигурист и глава ФФККР Горшков «В моём понимании руководить — это помогать». Умер великий фигурист и глава ФФККР Горшков
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022