Аделина Сотникова — о смерти Горшкова: сложно поверить. Спасибо вам за всё

Олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова отреагировала на новость о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
«Сложно поверить в эти новости… Александр Георгиевич, спасибо вам за всё, что вы делали для нашего спорта. Спасибо за вашу поддержку. Вы к каждому спортсмену относились очень трепетно, за каждого переживали. Вы были прекрасным человеком во всех смыслах. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», – написала Сотникова в своих социальных сетях.
Сегодня, 17 ноября, стало известно, что на 77-м году ушёл из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков. С 2010 года он занимал должность президента российской федерации фигурного катания. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой выиграли Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке (Австрия), став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.
- 17 ноября 2022
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