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Ирина Слуцкая: уходят легенды. Мы запомним Горшкова легендой фигурного катания

Ирина Слуцкая: уходят легенды. Мы запомним Горшкова легендой фигурного катания
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Какой кошмар. Это очень неожиданно. Мои искренние соболезнования. Это был великий человек. Мои искренние соболезнования Юле – дочери, потому что мы с ней очень хорошо знакомы. Всегда тяжело, когда уходят действительно великие люди, уходит эпоха, уходят легенды. Мы его запомним легендой фигурного катания, как руководителя нашей федерации, который долгие годы работал на благо нашей федерации. Ну и вот со слезами на глазах», — приводит слова Слуцкой «РЕН ТВ».

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