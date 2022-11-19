Бойкова и Козловский объяснили, почему не хотели бы продажи пива на турнирах фигуристов

Чемпионы Европы — 2020 в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о том, стоит ли продавать пиво на соревнованиях по фигурному катанию.
Козловский: Только если безалкогольное.
Бойкова: Мне не нравится запах пива. Когда в Канаде или Америке катались — там зрители едят пиццу, попокорн, ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. И думаешь: блин, сейчас докатаю произволку и кусочек пиццы наверну.
Козловский: Напиток, о котором вы говорите, имеет специфический запах и не всем нравится. Мне кажется, люди имеют право на частное пространство.
Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программы на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Ранее ученики Тамары Москвиной уже выиграли один из этапов соревнований.
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