Бойкова и Козловский объяснили, почему не хотели бы продажи пива на турнирах фигуристов

Чемпионы Европы — 2020 в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о том, стоит ли продавать пиво на соревнованиях по фигурному катанию.

Козловский: Только если безалкогольное.

Бойкова: Мне не нравится запах пива. Когда в Канаде или Америке катались — там зрители едят пиццу, попокорн, ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. И думаешь: блин, сейчас докатаю произволку и кусочек пиццы наверну.

Козловский: Напиток, о котором вы говорите, имеет специфический запах и не всем нравится. Мне кажется, люди имеют право на частное пространство.

Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программы на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Ранее ученики Тамары Москвиной уже выиграли один из этапов соревнований.