«Очень хотел бы приехать». Даня Милохин поздравил Евгению Медведеву с днём рождения

Известный блогер и тиктокер Даня Милохин поздравил серебряного призёра Олимпиады-2018, двукратную чемпионку мира, бывшую партнёршу по проекту «Ледниковый период» Евгению Медведеву с прошедшим днём рождения. Вчера, 19 ноября, ей исполнилось 23 года.

«Поздравляем тебя с днём рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», — сказал Милохин в своих социальных сетях.

Напомним, Медведева начинала текущий сезон программы «Ледниковый период» именно с Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект. Евгении нашли нового партнёра.

Ранее стало известно, что в России сняли документальный фильм о Евгении Медведевой. Над проектом работала медиагруппа «Красный квадрат» совместно с командой фигуристки. Точная дата премьеры будет названа позднее.