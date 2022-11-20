«Очень хотел бы приехать». Даня Милохин поздравил Евгению Медведеву с днём рождения

Известный блогер и тиктокер Даня Милохин поздравил серебряного призёра Олимпиады-2018, двукратную чемпионку мира, бывшую партнёршу по проекту «Ледниковый период» Евгению Медведеву с прошедшим днём рождения. Вчера, 19 ноября, ей исполнилось 23 года.
«Поздравляем тебя с днём рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», — сказал Милохин в своих социальных сетях.
Напомним, Медведева начинала текущий сезон программы «Ледниковый период» именно с Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект. Евгении нашли нового партнёра.
Ранее стало известно, что в России сняли документальный фильм о Евгении Медведевой. Над проектом работала медиагруппа «Красный квадрат» совместно с командой фигуристки. Точная дата премьеры будет названа позднее.
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