Радионова: падение Трусовой — случайность. В произвольной программе она покажет себя

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании, хореограф Елена Радионова высказалась о выступлении фигуристок Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при России в Самаре.

«Этот прокат Саши, по сравнению с её первым этапом, был увереннее, и по прыжкам это было заметно, даже несмотря на то, что она сорвала двойной аксель. Ее программа выглядела более уверенной, накатанной, и каскад был сделан намного лучше. А аксель — думаю, это было случайностью. Уверена, в произвольной она покажет, на что способна.



Видно, что Соне Самоделкиной непросто — она борется с собой, со своим взрослением. Сейчас ей нужно немного потерпеть, дальше будет легче. Это очень перспективная, артистичная фигуристка. Думаю, она пройдёт через все сложности, тем более она на промежуточном первом месте, это само за себя говорит», — цитирует Радионову ТАСС.