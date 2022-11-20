Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли 5-й этап Гран-при России с двумя падениями

В Самаре завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках пятого, предпоследнего этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Отметим, что в произвольном танце Базин дважды упал на переездах.

Второе место сохранили за собой Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дрозд во время произвольного танца упал на дорожке, однако это не повлияло на конечный результат пары. Тройку призёров замкнули Полина Усова и Михаил Антонов из школы «Хрустальный».

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Танцы на льду. Итоги

1. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 210,42 балла.

2. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 191,60.

3. Полина Усова и Михаил Антонов — 171,57.