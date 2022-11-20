Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли 5-й этап Гран-при России с двумя падениями
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В Самаре завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках пятого, предпоследнего этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Отметим, что в произвольном танце Базин дважды упал на переездах.
Второе место сохранили за собой Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дрозд во время произвольного танца упал на дорожке, однако это не повлияло на конечный результат пары. Тройку призёров замкнули Полина Усова и Михаил Антонов из школы «Хрустальный».
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Танцы на льду. Итоги
1. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 210,42 балла.
2. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 191,60.
3. Полина Усова и Михаил Антонов — 171,57.
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