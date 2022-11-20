Бойкова и Козловский: к этому старту была тяжёлая подготовка

Пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Какие ощущения от проката?
Козловский: Прекрасно, наконец-то выкатали нашу произвольную программу чисто на соревнованиях, со сложным набором, в по-настоящему напряжённой соревновательной обстановке. Мы рады, что нам удалась эта маленькая победа, пусть это будет хорошим началом больших побед.
Саша, эмоционально отреагировали на концовку, с чем связано?
Бойкова: Не хочу вдаваться в подробности, была тяжёлая подготовка к этому старту. Об этом знают только наши близкие и тренеры. Я думаю, они вместе с нами переживали, вместе с нами радовались, конечно, то, что мы откатали чисто, это в первую очередь для меня большая победа и достижение. Конечно, и для моего партнёра, которого я опять на разминке понервировала, но ничего, главное — в прокате не нервировала (смеётся), — передаёт слова фигуристов из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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