Синицина: не задумываюсь вернуться к соревнованиям? На каверзные вопросы не буду отвечать

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина высказалась о нынешней ситуации в танцах на льду и ответила на вопрос, скучает ли она по соревнованиям.

«По соревнованиям, конечно, скучаю, но на данный момент я вся здесь (на «Ледниковом периоде». — Прим. «Чемпионата») головой. Не задумываюсь вернуться? На каверзные вопросы не буду отвечать.

Провал в танцах на льду? Я не назову это провалом, нет, это абсолютно не так. У нас есть сейчас очень сильные пары, и для них это тоже стимул двигаться вперёд, развивать себя и танцы на льду так же, как делали когда-то это мы. Всё зависит только от них самих», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.