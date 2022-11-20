Глеб Лутфуллин выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре, Кондратюк — третий

В Самаре завершились соревнования фигуристов в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Победу в них одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, он уступил Глебу лишь пять баллов. Тройку призёров замкнул лидирующий после короткой программы Марк Кондратюк.

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара

Мужчины.



1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 273,56

2. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 268,65.

3. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 260,68

4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 258,80.

5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 245,60.

6. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 234,28.