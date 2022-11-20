Глеб Лутфуллин выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре, Кондратюк — третий
Поделиться
В Самаре завершились соревнования фигуристов в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Победу в них одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, он уступил Глебу лишь пять баллов. Тройку призёров замкнул лидирующий после короткой программы Марк Кондратюк.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара
Мужчины.
1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 273,56
2. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 268,65.
3. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 260,68
4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 258,80.
5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 245,60.
6. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 234,28.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:33
- 20 ноября 2022
-
22:52
-
22:20
-
21:29
-
20:43
-
20:23
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:58
-
15:56
-
15:48
Партнерский контент