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Глеб Лутфуллин выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре, Кондратюк — третий

Глеб Лутфуллин выиграл пятый этап Гран-при России в Самаре, Кондратюк — третий
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В Самаре завершились соревнования фигуристов в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Победу в них одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, он уступил Глебу лишь пять баллов. Тройку призёров замкнул лидирующий после короткой программы Марк Кондратюк.

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара
Мужчины.

1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 273,56
2. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 268,65.
3. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 260,68
4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 258,80.
5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 245,60.
6. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 234,28.

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