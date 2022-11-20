Марк Кондратюк высказался о возможном участии в прыжковом турнире
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк высказался о возможном участии в прыжковом турнире, который состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге
«Этот момент пока не готов обсуждать. В первую очередь, когда приеду в Москву, надо понять, что это, и максимально быстро избавиться от проблемы. Но мыслей сняться не было. Год назад я выступал в Сочи на этапе Гран-при, и там у меня тоже были проблемы со спиной. И тогда у меня были мысли сняться, но я в какой-то момент понял, что это неправильно, я буду выходить и кататься до последнего. Пусть выйду и откатаю плохо, но это лучше, чем я не попробую», — передаёт слова Кондратюка из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:33
- 20 ноября 2022
-
22:52
-
22:20
-
21:29
-
20:43
-
20:23
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:58
-
15:56
-
15:48
Партнерский контент