Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк высказался о возможном участии в прыжковом турнире, который состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге

«Этот момент пока не готов обсуждать. В первую очередь, когда приеду в Москву, надо понять, что это, и максимально быстро избавиться от проблемы. Но мыслей сняться не было. Год назад я выступал в Сочи на этапе Гран-при, и там у меня тоже были проблемы со спиной. И тогда у меня были мысли сняться, но я в какой-то момент понял, что это неправильно, я буду выходить и кататься до последнего. Пусть выйду и откатаю плохо, но это лучше, чем я не попробую», — передаёт слова Кондратюка из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.