Авербух: очень хочется, чтобы Дэвис и Смолкин приехали на ЧР и выступали за нашу страну

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказал пожелание, чтобы российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин приехал на чемпионат России. Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин, тренирующиеся в США, не приедут на этап Гран-при России в Перми.

«90 баллов у Худайбердиевой и Базина в ритм-танце? Я думаю, это просто уровень оценок турнира в Самаре. Ребята хорошие, спрогрессировали, показывают хороший уровень.

Нет ли сейчас провала в танцах? Нет, конечно. Уровень танцев в России сейчас поднимается. Понятно, что сразу две лидирующие пары ушли, мы до сих пор не можем увидеть Диану [Дэвис] и Глеба [Смолкина], ждём очень их выступления. Они, конечно, топ-пара, безусловно, и очень хочется, чтобы они приехали на чемпионат России и выступали за нашу страну. Но подтянулись, я считаю, очень интересные пары. Кагановская и Ангелопол мне очень нравятся, также в этом сезоне понравились и Худайбердиева/Базин – очень хорошая работа. Но, конечно, не надо подменять понятия, до 90 нам ещё надо поработать», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.