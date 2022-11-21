Видео: произвольная программа Софьи Самоделкиной на пятом этапе Гран-при России в Самаре
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Фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей пятого этапа Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре.
Самоделкина, лидировавшая после короткой программы, показала в воскресенье лучший результат в произвольной (144,72) и набрала в сумме 217,87 балла. Второе место заняла Александра Трусова (213,80 балла). Третьей стала Ксения Гущина (196,18).
Софье Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА. Её тренер — Светлана Соколовская. Спортсменка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при в сентябре 2021 года. Она является девятой фигуристкой, выполнившей четверной прыжок, и 15-й, выполнившей тройной аксель на международных соревнованиях.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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