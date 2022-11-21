Алёна Косторная подробно рассказала о двух расставаниях с Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как уходила из группы Этери Тутберидзе. В первый раз это случилось в межсезонье-2020, во второй — в межсезонье-2022.

«Говорила с ней два раза. Один раз меня развернули с КПП в Новогорске — мол, у меня нет пропуска. Мне тогда было 16 лет. Все думали, что я передумаю, — но нет. У нас в квартире шёл ремонт, мы с мамой жили в одной комнате, но тут она уехала, я позвонила Этери Георгиевне и сказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел пост в моих соцсетях. Позвонила мама и спросила: «Это что?» Я ответила, что перешла. Стало легче.

У нас была группа. И к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор. Но из-за того, что маленькие спортсмены нарушали его своими падениями, весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался.

Я так и не привыкла к этому. Мне не нравилось то, что у нас на льду не шесть человек, а 12. Это травмоопасно. Кто мне никто не прислушался, поэтому я ушла на другие условия.

Второй раз? Она меня подозвала. Сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела.

Что почувствовала тогда? Когда у меня болела рука, я сказала маме, что быстро оттуда уйду. Нужно было всегда иметь запасной план, захотела пойти к Буяновой. Мама спросила, почему не к Мишину. Но у Мишина есть Лиза, это Санкт-Петербург, не хотела туда лезть. Не смогла бы там тренироваться», — сказала Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной.