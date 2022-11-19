Трусова допускает нетипичные ошибки у Соколовской. И ради этого она уходила от Тутберидзе?

Пятый этап Гран-при России преподнёс очередную сенсацию: Александра Трусова не смогла отвоевать золото, уступив не только одногруппнице Софье Самоделкиной, но и Анне Фроловой, которая только-только оправилась после тяжёлой травмы. А всё виной тому — совершенно не свойственная спортсменке ошибка на двойном акселе. Невероятно!

Прокаты в Самаре выявили проблемы во взаимоотношениях Трусовой и её тренера Светланы Соколовской. Переход Русской ракеты в ЦСКА пока не оправдывает себя: вице-чемпионка Олимпиады проигрывает даже фигуристкам, отсутствовавшим на соревнованиях целый год. Трудно представить, чтобы подобные результаты были у Саши при Этери Тутберидзе.

В чём же проблема?

Трусова развалилась после ухода от Тутберидзе?

В женских соревнованиях на этапе Гран-при России в Самаре всё внимание болельщиков было приковано к группе Светланы Соколовской. Именно она выводила на лёд двух лидеров турнира — Александру Трусову и Софью Самоделкину. Королева и принцесса квадов, как называют фигуристок, должны были выяснить отношения в честной борьбе на льду. Интереснее всего, что фавориткой в этом противостоянии была вовсе не Трусова. Татьяна Тарасова, Илья Авербух и другие специалисты были на стороне Самоделкиной, которая уже успела одолеть Русскую ракету в Сочи.

Софья Самоделкина и Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Не думаю, что Трусова фаворит, Самоделкина обыграла её на прошлом этапе. Шансы примерно 50 на 50», — приводит слова Авербуха ТАСС. Тем не менее хореограф отметил, что в Самаре результаты Саши должны были быть выше после кропотливой работы над новыми постановками.

Но, увы, воспитанница ЦСКА всё ещё не до конца чувствует предложенные ей образы. И хотя Трусова вновь почти поспела за бешеным темпом музыки, попав во все акценты, у неё произошёл непонятный сбой в самом начале программы. Спортсменка сделала «бабочку» на двойном акселе и вовсе лишилась элемента — в протоколе он не был засчитан. Немыслимая ошибка для спортсменки уровня Трусовой!

Но самое обидное — то, что хореографически вице-чемпионка Олимпийских игр также была небезупречна: вращение третьего уровня и дорожка второго показывают, что к соревнованиям Саша не готова ни физически, ни морально. 69,50 балла — столько получила фигуристка от судей. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?!

Погоня Самоделкиной за сложнейшим контентом

На фоне Трусовой совершенно иначе смотрелся прокат Анны Фроловой. Тягучий восток в исполнении спортсменки заворожил зал. Уверенный каскад из тройных лутца и тулупа, лёгкий, как пёрышко, двойной аксель и тройной риттбергер — всё было сделано очень качественно. После длительного перерыва (спортсменка пропускала соревнования один год) ученица Сергея Давыдова триумфально вернулась, с ходу обойдя более опытную и титулованную Трусову. С результатом в 70,74 балла она заняла второе промежуточное место.

Наконец, наступило время выступать Софье Самоделкиной. Юная ученица Светланы Соколовской продолжает ставить перед собой высокие цели, желая исполнить самую технически сложную короткую программу в истории. Причём спортсменка надеется сделать это раньше, чем Анастасия Зинина, которая также планирует вставить в свою программу тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Софья Самоделкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На сочинском этапе Софе не покорился данный контент — в Самаре тоже не обошлось без падения — не совладала она с трикселем. Затем фигуристка приняла непростое решение заменить риттбергер в каскаде на тулуп. Это сработало и позволило Самоделкиной эмоционально раскрепоститься: мощный вокал Дианы Анкудиновой не поглотил фигуристку, а гармонично дополнил её образ. Арбитры с огромной симпатией отнеслись к её перформансу и поставили 73,15 балла. Софа выиграла короткую программу, имея отличный задел перед произвольной.

В отличие от Самоделкиной, её одногруппнице повезло гораздо меньше. Пока что трансфер Трусовой к Соколовской не оправдывает себя. Светлана Владимировна не может подвести фигуристку к старту в оптимальной форме, вместе с тем наставница позволяет Трусовой выступать, хотя очевидно, что травма мешает ей, и в этот раз необходимо выдержать паузу, прежде чем выходить на высокий уровень. Конечно, остановить Сашу, которая всегда отличалась максималистскими взглядами на жизнь, невероятно трудно, но это ни в коем случае не снимает ответственности с её тренера. Ситуация очень сложная и запутанная, но хочется надеяться, что к финалу серии фигуристка и наставница разрешат все организационные вопросы, справившись с трудностями.

Хотя для этого Трусова должна набрать достаточное количество баллов по результатам двух этапов. На данный момент она в шатком положении.