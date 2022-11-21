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Коган прокомментировал инцидент с Трусовой и болельщиком на Гран-при России в Самаре

Коган прокомментировал инцидент с Трусовой и болельщиком на Гран-при России в Самаре
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Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об инциденте, который произошёл на пятом этапе Гран-при России в Самаре с фигуристкой Александрой Трусовой.

Напомним, сразу после выступления Трусовой на лёд выбежал поклонник и подарил фигуристке огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил, там было много детей, которые кидали игрушки. Служба безопасности не сумела оперативно среагировать. Однако после взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.

«Это неправильный и отрицательный момент в организации соревнований», — сказал Коган в интервью «Матч ТВ».

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