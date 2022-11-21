Рудковская заявила, что мобилизованный муж Липницкой отказался от предложенной отсрочки

Российская телеведущая, продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о бывшем фигуристе Владиславе Тарасенко, муже олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

«Влад Тарасенко мобилизован, он воюет за нашу родину. Юля Липницкая тренирует сама, ей помогает Артём Значков. Мы гордимся, что его призвали. Могли сделать ему отстрочку, но он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины. Юля тяжело переживает, мы её всячески поддерживаем. Все очень ждём его обратно, дети его очень ждут. Это был шок. Мы предложили помочь с отсрочкой, мы могли всё сделать. Но он сам захотел, хотя не был в первой категории призыва», — приводит слова Рудковской Sport24.