Федотов — о «ЛП»: это было большое испытание для меня, для прекрасной Жени Медведевой

Актёр Фёдор Федотов, являющийся партнёром Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде», прокомментировал участие в новом сезоне телешоу.

«Сезон мимолётный. Признаюсь, сезон проскочил мимо меня и показался одним большим днём, но днём очень интересным. Это было большое испытание для меня, для прекрасной Жени Медведевой, она его выдержала, подарила счастье людям, которые её обожают, приходят сюда посмотреть, включают телевизор каждую субботу, чтобы её увидеть. Я не мог не помочь, меня позвали, и я счастлив быть здесь — для меня это счастье, удовольствие.

Как удавалось совмещать «Ледниковый период» и мои спектакли? Это секрет. Шучу, на самом деле секрета нет никакого: просто трудиться, работать. Я очень благодарен моей семье, моей жене, моим родителям, которые придают мне сил и веры в то, что я делаю это всё не зря», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.