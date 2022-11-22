Актёр Федотов: у нас большие жизни, может, мы ещё не раз выйдем на лёд с Медведевой

Актёр Фёдор Федотов рассказал о совместной работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период».

«С Женей мы скатались буквально с первой встречи. Надо признать, что мы давно знакомы: мы снимались в прошлом году в сериале «Последний аксель», мы работали в прошлом «Ледниковом периоде». Мы имели представление друг о друге, скажем так, нам не пришлось знакомиться. Пришлось знакомиться технически, но мы сделали это очень быстро. Конечно, было бы ещё лучше, если бы у нас ещё был месяц тренировок и совместных каких-то раскаток, но сложилось так, как сложилось. Мы рады этому.

Мы могли бы больше, если бы у нас было больше времени. Посмотрим, что будет впереди. У нас большие жизни, может, мы ещё не раз выйдем на лёд с Женей.

Третий сезон? Уже ходят об этом слухи. Но в следующий раз я готов уже только морально поддерживать участников этого проекта, хотя зарекаться не стоит. Хотел бы попробовать в жюри? В жюри я бы никогда не хотел оказаться, потому что я знаю эту кухню, представляю, как это делается. Судить героев «Ледникового периода» невозможно.

Какая из программ больше всего запомнилась? Я бы выделил ту программу, которую мы катали два раза. Сегодня в финале мы прокатали наш номер по мотивам фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (интервью было записано 20 ноября. – Прим. «Чемпионата»). Прекрасную музыку Евгения Доги мы выбрали. Этот вальс стал для нас самым важным, самым близким к сердцу номером», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.