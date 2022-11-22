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Никита Кацалапов высказался об уходе из жизни Александра Горшкова

Никита Кацалапов высказался об уходе из жизни Александра Горшкова
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов высказался о кончине президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«На днях мы простились с Александром Георгиевичем…

Помню, что обещал вам поделиться всеми своими мыслями, но за эти дни я дал много разных интервью про его уход. Кажется, я сказал всё, что мог только сказать публично. Остальное оставлю при себе.

Знаю, что у меня самая крутая и понимающая аудитория. Поэтому, надеюсь, вы мне простите!» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

В настоящий момент исполняющим обязанности президента ФФККР является генеральный директор организации Александр Коган.

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