Никита Кацалапов высказался об уходе из жизни Александра Горшкова
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов высказался о кончине президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«На днях мы простились с Александром Георгиевичем…
Помню, что обещал вам поделиться всеми своими мыслями, но за эти дни я дал много разных интервью про его уход. Кажется, я сказал всё, что мог только сказать публично. Остальное оставлю при себе.
Знаю, что у меня самая крутая и понимающая аудитория. Поэтому, надеюсь, вы мне простите!» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
В настоящий момент исполняющим обязанности президента ФФККР является генеральный директор организации Александр Коган.
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