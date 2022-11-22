Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова предположила, выступят ли Дэвис и Смолкин на чемпионате России

Татьяна Тарасова предположила, выступят ли Дэвис и Смолкин на чемпионате России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, выступит ли российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате страны, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря. Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее стало известно, что спортсмены не приедут на шестой этап Гран-при России в Перми.

«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать.

На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Думаю, что на чемпионат России они всё-таки приедут», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ученицу Тутберидзе тянули в обход правил, несмотря на падения. Как судили на Гран-при Ученицу Тутберидзе тянули в обход правил, несмотря на падения. Как судили на Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022