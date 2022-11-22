Татьяна Тарасова предположила, выступят ли Дэвис и Смолкин на чемпионате России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, выступит ли российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате страны, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря. Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее стало известно, что спортсмены не приедут на шестой этап Гран-при России в Перми.
«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать.
На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Думаю, что на чемпионат России они всё-таки приедут», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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