Татьяна Тарасова предположила, выступят ли Дэвис и Смолкин на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, выступит ли российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате страны, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря. Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее стало известно, что спортсмены не приедут на шестой этап Гран-при России в Перми.

«Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать.

На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Думаю, что на чемпионат России они всё-таки приедут», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».