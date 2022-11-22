Евгения Медведева: две серебряные олимпийские медали – это моё благословение

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, чем стали для неё спустя почти пять лет две серебряные медали, завоёванные на Олимпийских играх – 2018.

«На тот момент мне было очень плохо от того, что второе место, проигрыш. А сейчас с высоты опыта, почти пять лет прошло… как оказалось, две серебряные медали – это моё благословение. Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла.

Я сейчас нахожусь абсолютно на своём месте. Не представляете, насколько мне комфортно в той жизни, в которой я сейчас живу. Я очень благодарна, что вообще нахожусь здесь, в моменте, что я такая, что у меня есть возможность зарабатывать, реализовывать какие-то свои идеи, становиться человеком, которым я всегда хотела стать.

Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью? Это все так думают: она олимпийская чемпионка, а что ей ещё нужно? А это большое испытание, особенно если ты в юном возрасте выигрываешь Олимпиаду. Это колоссальная психологическая нагрузка, с которой нужно справляться. И если рядом с тобой нет правильных людей, это ох как непросто.

Именно из-за этих мыслей и установок (что лучший момент в жизни уже был) жизнь олимпийских чемпионов иногда складывается очень тяжело. Потому что очень сложно понять после такой грандиозной победы, что в жизни есть ещё очень много невероятных и прекрасных вещей.

Моя самая главная победа в жизни – тот факт, что я переступила через Олимпиаду, через победы и проигрыши и живу здесь и сейчас. Это огромная победа, и я очень горжусь собой», – сказала Медведева в шоу «5 книг» на YouTube-канале «Ключ».