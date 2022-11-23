Татьяна Навка показала фото с распущенными волосами
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с распущенными волосами. Она поблагодарила студию, обеспечившую ей уход за волосами.
«В моём случае осень — график 24/7. Тот период времени, когда мне надо успеть всё и сразу, но при этом качество страдать не должно.
В таком режиме найти время на укладку и уход за волосами, которые в осенне-зимний период в этом особенно нуждаются, практически невозможно. Но спасибо за оперативность и качество! Очень выручают», — подписала снимок Навка.
Фото: из личного архива татьяны навки
Ранее Татьяна Навка рассказала о травме олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной.
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
11:20
-
11:03
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:22
- 22 ноября 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:00
-
20:36
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:29
-
18:51
-
18:36
-
18:26
-
16:13
-
14:10
-
13:59
-
13:58
-
13:07
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:23
-
10:40
-
10:35
-
10:05
-
10:01
Партнерский контент