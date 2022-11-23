Татьяна Навка показала фото с распущенными волосами

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с распущенными волосами. Она поблагодарила студию, обеспечившую ей уход за волосами.

«В моём случае осень — график 24/7. Тот период времени, когда мне надо успеть всё и сразу, но при этом качество страдать не должно.

В таком режиме найти время на укладку и уход за волосами, которые в осенне-зимний период в этом особенно нуждаются, практически невозможно. Но спасибо за оперативность и качество! Очень выручают», — подписала снимок Навка.

Фото: из личного архива татьяны навки

Ранее Татьяна Навка рассказала о травме олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной.