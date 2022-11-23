Okko эксклюзивно покажет Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023

Okko эксклюзивно покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который состоится в Финляндии 25–27 ноября, а также финал Гран-при, который пройдёт в Италии 8–11 декабря под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Все зарегистрированные пользователи смогут смотреть трансляции и другие материалы в Okko без дополнительной платы. Избранные выступления будут также показаны сервисом Okko.
Okko будет транслировать в прямом эфире все дисциплины Гран-при и начнёт с шестого этапа, показав короткие программы 25 ноября, произвольные программы 26 ноября и показательные выступления 27 ноября.
Смотреть фигурное катание в Okko можно будет в высоком разрешении как в прямом эфире, так и в записи – сервис покажет лучшие моменты всех этапов Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Пользователям также будут доступны хайлайты, подборки и индивидуальные видео спортсменов, в том числе профили Анастасии Губановой, Ильи Малинина и Мориса Квителашвили.
Олег Манжа, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko»:
«Okko – идеальная платформа для просмотра спорта, и Гран-при по фигурному катанию отлично дополнит наше продуктовое предложение. Okko способен показать значительно больше, чем любой телеканал – у нас доступны прямые эфиры, хайлайты, обзорные программы и индивидуальные профили атлетов – так фигурное катание ещё не показывал никто».
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