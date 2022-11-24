В оргкомитете этапа Гран-при в Перми подтвердили, что Петросян не выступит на турнире

В оргкомитет этапа Гран-при России в Перми подтвердили информацию о том, что российская фигуристка Аделия Петросян пропустит соревнования, которые пройдут с 26 по 27 ноября.

«Петросян не выступит на этапе в Перми», — приводит слова представителя оргкомитета соревнований ТАСС.

Ранее сообщалось, что 15-летняя спортсменка получила травму в начале недели, во вторник она не тренировалась. Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Сочи, набрав 239,31 балла. Она опередила Софью Самоделкину (218,73) и Александру Трусову (208,55).



В личном зачёте на данный момент лидирует Камила Валиева, Софья Самоделкина находится на втором месте, Александра Трусова — третья, Софья Акатьева — четвёртая, Аделия Петросян занимает лишь 10-ю строчку.