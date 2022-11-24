Марина Зуева: в Японии популярность Дайсукэ Такахаси выше, чем у Юдзуру Ханю

Известный тренер и хореограф Марина Зуева заявила, что призёр Игр в Ванкувере, чемпион мира – 2010 в мужском одиночном катании Дайсукэ Такахаси в Японии популярнее, чем двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

В сезоне-2019/2020 Такахаси перешёл в танцы на льду и вместе с Каной Мурамото тренируется под руководством Зуевой.

«Безусловно, Такахаси — не рядовой фигурист, он был совершенно выдающимся одиночником. В Японии он даже не звезда, а идол. Его популярность там выше, чем у Юдзуру Ханю. У Дайсукэ больше фанатов, чем у Ханю, как бы странно это ни звучало. Здесь нужно просто понимать: Такахаси относится к прошлому поколению звёзд. Согласитесь, они были в определённой степени ярче нынешних хотя бы потому, что дольше катались и выступали.

Ханю прошёл три Олимпиады, как и Такахаси. Просто Дайсукэ был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принёс большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но всё равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — приводит слова Зуевой RT.