Марина Зуева: в Японии популярность Дайсукэ Такахаси выше, чем у Юдзуру Ханю

Известный тренер и хореограф Марина Зуева заявила, что призёр Игр в Ванкувере, чемпион мира – 2010 в мужском одиночном катании Дайсукэ Такахаси в Японии популярнее, чем двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
В сезоне-2019/2020 Такахаси перешёл в танцы на льду и вместе с Каной Мурамото тренируется под руководством Зуевой.
«Безусловно, Такахаси — не рядовой фигурист, он был совершенно выдающимся одиночником. В Японии он даже не звезда, а идол. Его популярность там выше, чем у Юдзуру Ханю. У Дайсукэ больше фанатов, чем у Ханю, как бы странно это ни звучало. Здесь нужно просто понимать: Такахаси относится к прошлому поколению звёзд. Согласитесь, они были в определённой степени ярче нынешних хотя бы потому, что дольше катались и выступали.
Ханю прошёл три Олимпиады, как и Такахаси. Просто Дайсукэ был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принёс большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию. Юдзуру в этом контексте — последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но всё равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый — он всегда первый», — приводит слова Зуевой RT.
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