Евгения Тарасова рассказала о семейной жизни с Фёдором Климовым

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, рассказала о свадьбе и семейной жизни с олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром Игр-2014 в парном катании Фёдором Климовым.
Тарасова и Климов поженились в июне 2022 года.
«Предложение Фёдор сделал, когда мы были в отпуске перед олимпийским сезоном. Подробности не буду рассказывать (улыбается). А свадьба получилась классной, празднование растянулось на три дня, мы были в загородном клубе, на природе. Получились отличные выходные с друзьями!
На тренировки и соревнования друг к другу почти не ходим, так как я тренируюсь в Москве, а Фёдор тренирует в Сочи. У каждого своя работа, я ещё спортсменка, он уже тренер. Можем попросить друг у друга совет, конечно. Но предпочитаем меньше разговаривать о фигурном катании, когда мы дома вместе. Такие моменты редкие, поэтому стараемся находить другие темы для разговора», — приводит слова Тарасовой WMJ.ru.
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