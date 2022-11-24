Евгения Тарасова рассказала о семейной жизни с Фёдором Климовым

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, рассказала о свадьбе и семейной жизни с олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром Игр-2014 в парном катании Фёдором Климовым.

Тарасова и Климов поженились в июне 2022 года.

«Предложение Фёдор сделал, когда мы были в отпуске перед олимпийским сезоном. Подробности не буду рассказывать (улыбается). А свадьба получилась классной, празднование растянулось на три дня, мы были в загородном клубе, на природе. Получились отличные выходные с друзьями!

На тренировки и соревнования друг к другу почти не ходим, так как я тренируюсь в Москве, а Фёдор тренирует в Сочи. У каждого своя работа, я ещё спортсменка, он уже тренер. Можем попросить друг у друга совет, конечно. Но предпочитаем меньше разговаривать о фигурном катании, когда мы дома вместе. Такие моменты редкие, поэтому стараемся находить другие темы для разговора», — приводит слова Тарасовой WMJ.ru.