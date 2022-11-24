Ветлугин: очень бы хотелось посмотреть, как Губерниев комментирует фигурное катание

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, высказался о комментаторском мастерстве Дмитрия Губерниева.



«Без его комментариев было бы намного скучнее смотреть биатлон.



Смог ли бы он прокомментировать фигурное катание? Мне бы очень хотелось (улыбается). На пару с Гришиным если бы они сидели: «Давай, поднажми, родненький, последний прыжочек, вся страна следит!» — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Дедушка Ветлугина – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Матвей рассказал, что активно следит за сборной России по биатлону.



На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин стал пятым. Матвей также заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.



Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.