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Ветлугин: очень бы хотелось посмотреть, как Губерниев комментирует фигурное катание

Ветлугин: очень бы хотелось посмотреть, как Губерниев комментирует фигурное катание
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, высказался о комментаторском мастерстве Дмитрия Губерниева.

«Без его комментариев было бы намного скучнее смотреть биатлон.

Смог ли бы он прокомментировать фигурное катание? Мне бы очень хотелось (улыбается). На пару с Гришиным если бы они сидели: «Давай, поднажми, родненький, последний прыжочек, вся страна следит!» — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Дедушка Ветлугина – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Матвей рассказал, что активно следит за сборной России по биатлону.

На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин стал пятым. Матвей также заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.

Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.

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