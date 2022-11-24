Боброва рассказала, что стоит исправить в произвольной программе Трусовой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили произвольную программу серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой, которую фигуристке поставили в группе Светланы Соколовской.



Боброва: С Сашей работает отличная команда. И я уверена, они видят пробелы в программе, которые увидела и я. Если они пару моментов смогут исправить, будет намного лучше. У неё нет абсолютно никаких заходов. Да, тебе всё равно нужно набрать ход на прыжок. Не говорю про топ-уровень, когда мужчины почти не используют беговые, а делают троечки, обманные, чтобы набрать ход на прыжок, делают другие элементы с перепрыжками — у них есть такая возможность, у них колени мягкие, они постоянно работают. Посмотрите на Соню Самоделкину — она не эталон этого, но у неё намного лучше — она разгоняется и делает какие-то тройки, у неё подключены руки, где-то корпус. Она осознанно делает этот разбег на прыжок в программе. Хотя обе девочки катаются у одного тренера. У Саши заметила пару мест. Она что-то делает, потом бросает руки, разгоняется… Как на разминке. И такое впечатление, что уже она выпадает из программы.



Порой на беговом она не всегда отрывает правую ногу. Вот идёт шесть беговых – раз, два, три, четыре, пять, шесть на разгон. Если просто показать кадр, не будет понятно: это она катает программу или её показывают на разминке. Но я уверена, что команда к чемпионату России это исправит.



Журанков: Отвечу цитатой Косторной: «Её не переубедить». Что решила – то она сделает.



Боброва: Тогда ищи нового тренера, не ищи — тебе ничего не поможет. Потому что ты должен доверять тренеру, который выводит тебя на топ-уровень, и делать то, что он говорит — один ты не справишься ни за что и никогда. Это командная работа, неважно, что ты один на лёд выходишь. Я знаю, что Саша может лучше. Я хочу это увидеть.