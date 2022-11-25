Дочь Тутберидзе празднует День благодарения в США

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, показала, как празднует в США День благодарения, опубликовав соответствующие фото в своих соцсетях.
«Счастливого Дня благодарения», — подписала снимки Дэвис.
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина.
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